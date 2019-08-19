’Kuruluş ve Kurtuluşun Şehri Kütahya’ filmi

Şehzadeler şehri, çininin ve termalin başkenti, kültür ve sanatın kadim kenti, kuruluşun ve kurtuluşun şehri Kütahya için Kütahya Valiliği tarafından ’Kuruluş ve Kurtuluşun Şehri Kütahya’ adlı tanıtım filmi hazırlatıldı.

Kütahya’nın tarihi ve kültürel değerlerini anlatmak, tanınırlığını artırmak; şehre maddi ve manevi kazanç sağlamak amacıyla yürütülen tanıtım faaliyetleri kapsamında Kütahya Valisi Ömer Toraman’ın talimat ve destekleriyle Kütahya için üç tanıtım filmi hazırlandı.

Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanan tanıtım filmi ile bir, üç ve sekiz dakikadan oluşan tanıtım videolarında Frigler’den Germiyanoğulları’na, Çavdarhisar Aizanoi Antik Kenti’nden tarihi Kütahya Kalesi’ne, dünyaca ünlü masal kahramanıKütahyalı Ezop’tan dünyaca ünlü seyyah Kütahya Evliya Çelebi’ye, tarihi konaklarından termal kaynaklarına, doğal güzelliklerinden yeraltı ve yerüstü zenginliklerine dek Kütahya’nın önemli kültürel ve tarihi değerlerine yer verildi.