Kuruluş Osman'ın yıldızı yeniden baba oluyor

İkinci çocuklarını kucağına alacak olmanın heyecanını yaşayan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çifti, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.

Özçivit, "Bugün tatildi. Fahriye ile dışarı çıkalım dedik. Uzun zaman sonra geziyoruz. Çok yoğun bir tempodayım. Çok vaktim olmuyor. Bir günlük boşluğu da elimizden geldiğince değerlendirmeye çalışıyoruz" dedi.

"Ailece çok heyecanlıyız"

"Bu durumdan memnun musunuz?" sorusuna Evcen, şu yanıtı verdi:

"Benim bu aralar bol bol zamanım olduğu için memnun değilim. Şaka bir yana Burak her fırsatı olduğunda zaman ayırıyor, o yüzden bir sorun yok. Benim hamilelik sürecim gayet güzel geçiyor. Dinleniyorum bol bol... Karan'ı kardeş sürecine alıştırdık. Ailece çok heyecanlıyız."