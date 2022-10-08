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Medya Kuruluş Osman'ın yıldızı yeniden baba oluyor
Medya

Kuruluş Osman'ın yıldızı yeniden baba oluyor

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi "Kuruluş Osman"da boy gösteren Burak Özçivit ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Fahriye Evcen geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Basın mensupları ile sohbet eden Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, bebek heyecanını paylaştı. Ünlü çift, "Karan'ı kardeş sürecine alıştırdık. Ailece çok heyecanlıyız" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-10-08 12:46:00 -
Kuruluş Osman'ın yıldızı yeniden baba oluyor

İkinci çocuklarını kucağına alacak olmanın heyecanını yaşayan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çifti, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.

Özçivit, "Bugün tatildi. Fahriye ile dışarı çıkalım dedik. Uzun zaman sonra geziyoruz. Çok yoğun bir tempodayım. Çok vaktim olmuyor. Bir günlük boşluğu da elimizden geldiğince değerlendirmeye çalışıyoruz" dedi.

"Ailece çok heyecanlıyız"

"Bu durumdan memnun musunuz?" sorusuna Evcen, şu yanıtı verdi:

"Benim bu aralar bol bol zamanım olduğu için memnun değilim. Şaka bir yana Burak her fırsatı olduğunda zaman ayırıyor, o yüzden bir sorun yok. Benim hamilelik sürecim gayet güzel geçiyor. Dinleniyorum bol bol... Karan'ı kardeş sürecine alıştırdık. Ailece çok heyecanlıyız."

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