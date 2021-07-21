Kuruluş Osman'ın yıldızı Cüneyt Arkın'ın son hali yürekleri yaktı

Büyükçekmece "Ustalara Saygı" gecesinin konuğu Cüneyt Arkın oldu. Türk sinemasının 107. Yılı, Cüneyt Arkın’ın katıldığı ‘Ustalara Saygı Gecesi’nde kutlandı. Cüneyt Arkın'ın tekerlekli sandalyedeki hali yürek yaktı.

Büyükçekmece Belediyesi, Türk sinemasının 107. yılına özel düzenlediği ‘Ustalara Saygı Gecesi’nde Cüneyt Arkın’ı ağırladı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Sinemayı topluma sevdiren, kendi üslubuyla o günkü şartlarda çok büyük işler başaran, başardığına şahit olduğumuz bir sanat elçimiz” dedi.

Türk sinemasının 107. yılına özel, Büyükçekmece Belediyesi tarafından ‘Ustalara Saygı Gecesi’ düzenlendi. Büyükçekmece Belediyesi Dumlupınar Sergi Salonu’ndaki programa, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, usta sanatçı Cüneyt Arkın, eşi Betül Arkın, oğlu Kaan Arkın ile birlikte Müjdat Gezen ve çok sayıda davetli katıldı. Etkinlikte usta sanatçı Cüneyt Arkın’ın anısına ‘Artist Defteri Başrolde Cüneyt Arkın Sergisi’ ve ‘Cüneyt Arkın Film Gösterisi’ gerçekleştirildi. Konuklarla birlikte sergiyi gezen Cüneyt Arkın, kendisine takdim edilen hediyeleri kabul ettikten sonra katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yeşilçam’ın usta oyuncusu kendi filmlerini izlerken duygu dolu anlar yaşadı

58 yılı aşkın süredir Türk Sineması’nda boy gösteren ve sayısız filme imza atan usta oyuncu Cüneyt Arkın, Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi’nde, geçmişte çekilen filmlerini izlerken duygu dolu anlar yaşadı.

“Cüneyt Arkın’ın bizimle olması en büyük bayram hediyesidir”

Ustalara saygı gecesinde konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Hepimizin, tüm Türk insanının, sevenlerinin kalbinde taht kurmuş, Türk sinema hayatına çok büyük katkı yapmış Cüneyt abimizin bu akşam bizimle olması bizin için en büyük bayram hediyesidir. Bugüne kadar yaptığımız ‘Ustalara Saygı Programı’nın en muhteşemidir bu. Çünkü bu ülkenin sanat hayatında çok büyük emeği var. Sinemayı topluma sevdiren, kendi üslubuyla o günkü şartlarda çok büyük işler başaran, başardığına şahit olduğumuz bir sanat elçimiz” dedi.

“Sanatın var olması için beyinlerin özgür olması lazım”

Büyükçekmece Belediyesi’nin sanata ve sanatçıya önem vermesinin önemine değinen Türk sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın, “Sanata, sanatçıya bu kadar önem vermesi çok önemli. Çünkü sanatın var olması için beyinlerin özgür olması lazım. Başka türlü sanat yapılmaz” diye konuştu.