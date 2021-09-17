  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Kuruluş Osman'ın yıldızı Cüneyt Arkın ile ilgili oğlundan açıklama
Medya

Kuruluş Osman'ın yıldızı Cüneyt Arkın ile ilgili oğlundan açıklama

Son olarak Kuruluş Osman dizisinde rol alan ve yeni sezonda da seyirci ile buluşacak olan Cüneyt Arkın ile ilgili oğlundan açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2021-09-17 11:38:00 -
Kuruluş Osman'ın yıldızı Cüneyt Arkın ile ilgili oğlundan açıklama

Oyuncu Cüneyt Arkın'ın önceki gün eşiyle birlikte çekilmiş fotoğrafına beğeni yağdı.

Türk sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın (84), aktif olarak kullandığı sosyal medyada takipçilerini duygulandırdı. Cüneyt Arkın, sosyal medya hesabından eşi Betül Arkın'la olan fotoğrafını paylaştı.

Türk sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın'ın önceki gün eşiyle birlikte çekilmiş fotoğrafına beğeni yağdı.

"Babamın sağlığı yerinde"

Çocukları ile mutlu bir aile tablosu çizen Kaan Cüreklibatur-Aslı Cüreklibatır çifti, gazetecilerle karşılaşınca kendilerine yöneltilen soruları yanıtladı. Kaan Cüreklibatur, "Hava almaya çıktık şimdi, evimize gidiyoruz" dedikten sonra 83 yaşındaki babası Cüneyt Arkın hakkındaki sorulara cevap verdi.

45 yaşındaki Cüreklibatur, "Babamın maşallahı var, koronavirüs pandemisi nedeniyle fazla görüşemiyoruz ama maşallah babam iyi" diyerek, evinin yolunu tuttu.

"Sıramı beklerken"

Yeşilçam'ın usta oyuncusu, Türkiye'nin her daim ve en sevilen isimlerinden biri olan Cüneyt Arkın, ilk sinema filmi ‘Gurbet Kuşları’ isimli filminden kalan pozunu yayımladı. 1963 tarihli kareye ‘Sıramı beklerken’ notunu yazan usta oyuncuya takipçileri ‘Bir efsanenin doğuşu’ yorumunu yaptı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kılıçdaroğlu 2023'e hazırlanıyor! CHP 'mega projelerine' bir yenisini daha ekledi!
Siyaset

Kılıçdaroğlu 2023'e hazırlanıyor! CHP 'mega projelerine' bir yenisini daha ekledi!

Heykel belediyeciliği yapan CHP, Lüleburgaz'a yeni bir heykel dikti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açılışıyla Balkan Göç Anıtı'nı..
Diyanet İşleri Başkanı ne kadar görev yapar? Diyanet İşleri Başkanı nasıl seçilir, nasıl atanır?
Gündem

Diyanet İşleri Başkanı ne kadar görev yapar? Diyanet İşleri Başkanı nasıl seçilir, nasıl atanır?

Diyanet İşleri Başkanının görev süresi ne kadar? Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla Diyanet İşleri Başkanlığına Prof. Dr. Ali Erbaş ..
Orhan Kemal Cengiz'in yazısı! İtiraf mı, yoksa bir FETÖ'cünün 'nerede kaldık' riyakarlığı mı?
Gündem

Orhan Kemal Cengiz'in yazısı! İtiraf mı, yoksa bir FETÖ'cünün 'nerede kaldık' riyakarlığı mı?

Orhan Kemal Cengiz'in eski Türkiye, yeni Türkiye karşılaştırması yaparak kaleme aldığı yazı, kamuoyunda, "Tam FETÖ'cülerin taktiği" yorumunu..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay