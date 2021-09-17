Kuruluş Osman'ın yıldızı Cüneyt Arkın ile ilgili oğlundan açıklama

Oyuncu Cüneyt Arkın'ın önceki gün eşiyle birlikte çekilmiş fotoğrafına beğeni yağdı.

Türk sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın (84), aktif olarak kullandığı sosyal medyada takipçilerini duygulandırdı. Cüneyt Arkın, sosyal medya hesabından eşi Betül Arkın'la olan fotoğrafını paylaştı.

Türk sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın'ın önceki gün eşiyle birlikte çekilmiş fotoğrafına beğeni yağdı.

"Babamın sağlığı yerinde"

Çocukları ile mutlu bir aile tablosu çizen Kaan Cüreklibatur-Aslı Cüreklibatır çifti, gazetecilerle karşılaşınca kendilerine yöneltilen soruları yanıtladı. Kaan Cüreklibatur, "Hava almaya çıktık şimdi, evimize gidiyoruz" dedikten sonra 83 yaşındaki babası Cüneyt Arkın hakkındaki sorulara cevap verdi.

45 yaşındaki Cüreklibatur, "Babamın maşallahı var, koronavirüs pandemisi nedeniyle fazla görüşemiyoruz ama maşallah babam iyi" diyerek, evinin yolunu tuttu.

"Sıramı beklerken"

Yeşilçam'ın usta oyuncusu, Türkiye'nin her daim ve en sevilen isimlerinden biri olan Cüneyt Arkın, ilk sinema filmi ‘Gurbet Kuşları’ isimli filminden kalan pozunu yayımladı. 1963 tarihli kareye ‘Sıramı beklerken’ notunu yazan usta oyuncuya takipçileri ‘Bir efsanenin doğuşu’ yorumunu yaptı.