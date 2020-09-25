Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'ten sosyal medyayı sallayan paylaşım

Osmanlı'nın kuruluşunu anlatan ve ilgiliyle izlenen tarih dizisi Kuruluş Osman’ın başrol oyuncusu Burak Özçivit, geçtiğimiz sene dünyaya gelen oğlu Karan ile birlikte verdiği pozu sosyal medyadan paylaştı. Özçivit’in paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni topladı. Fotoğraf takipçilerinden 650 binden fazla beğeni aldı.

Üç yıl önce Fahriye Evcen ile dünya evine giren Burak Özçivit, oğluyla resim atmıyordu. 35 yaşındaki Burak Özçivit, oğlu Karan ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınladı. Takipçileri oğlu Karan’ı Özçivit’e benzetti.

Öte yandan Kuruluş Osman hayranları, Özçivit’in dizinin yeni sezonu için yaptığı imaj değişikliğini de beğendiklerini dile getirdi.

Merakla beklenen Kuruluş Osman dizisi, yeni sezona yeni kadrosuyla birlikte girecek. Osman Bey’in yeni sezonda Osmanlı Devleti’ni kurmak için harekete geçeceği belirtiliyor.