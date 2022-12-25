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Medya Kuruluş Osman'ın yıldızı "Alparslan Büyük Selçuklu"ya katıldı
Medya

Kuruluş Osman'ın yıldızı "Alparslan Büyük Selçuklu"ya katıldı

Bozdağ Film imzalı Kuruluş Osman dizisinde "Savcı Bey" ve Destan dizisinde "Saltug Beg" karakterlerini oynayan Kanbolat Görkem Arslan, Alparslan Büyük Selçuklu ile el sıkıştı.

Yeniakit Publisher
2022-12-25 14:52:00 -
Kuruluş Osman'ın yıldızı "Alparslan Büyük Selçuklu"ya katıldı

Çemberimde Gül Oya, Ezel, Poyraz Karayel, Kuruluş Osman ve Destan gibi yapımlarda rol alan Kanbolat Görkem Arslan'ın yeni projesi belli oldu.

Çemberimde Gül Oya dizisiyle oyunculuktaki ilk tecrübesini kazanan Kanbolat Görkem Arslan, Alparslan Büyük Selçuklu dizine katıldı.

Kuruluş Osman dizisinde oynadığı "Savcı Bey" karakteriyle popülerliğini artıran ve geniş bir hayran kitlesine ulaşan Kanbolat Görkem Arslan’ın Alparslan Büyük Selçuklu’da hangi rolü oynayacağı da belli oldu.

Kanbolat Görkem Arslan dizide "Kutalmış" karakteriyle izleyicinin karşısına çıkacak.

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m.n.

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