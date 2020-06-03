Kuruluş Osman’ın yeni bölüm fragmanında dikkat çeken sahne!

Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu konu alan ve TRT 1'deki Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı olan Kuruluş Osman’a yeni bir oyuncunun katılacağı biliniyordu.

Koronavirüs salgının ülkemizde görülmesi ile dizi setleri bir bir kapanmış ve dizilerin yeni bölümleri çekilememişti.



Büyük bir izleyici kitlesine sahip Kuruluş Osman ise yeni bölümleri aksatmadan yayınlanan dizilerden biri oldu. Neredeyse hiçbir dizinin yeni bölümü yayınlanmazken Kuruluş Osman'ın yeni bölümlerinin ekrana gelmesi hem kanalın hem de seyircinin yüzünü güldürdü. Korona günlerinde seyircisi ile her hafta buluşan dizi hem yeni seyirciler kazandı hem de reyting listelerinde haftalarca zirveyi kimseye kaptırmadı.

Yeni isim fragmanda

3 Haziran Çarşamba günü 24. bölümü ile ekrana gelmeye hazırlanan dizinin yeni bölüm fragmanında dikkat çeken bir sahne yer aldı. Fragmanda dizinin kadrosuna katılacağı belirtilen Yeşim Ceren Bozoğlu görüldü.

Haziran ortasında sezon finali yapacağı iddia edilen diziye Ceren Bozoğlu’nun dahil olması seyirciyi heyecanlandırdı. Bozoğlu'nun gelecek sezon da kadroda olacağı ifade edildi.