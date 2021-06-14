Kuruluş Osman'ın Nikola'sı Erkan Avcı'dan dikkat çeken itiraf: Setin ilk günü bayılacaktım!

ATV ekranlarında yayınlanan sevilen tarih dizisi Kuruluş Osman’da Osman Bey’in azılı düşmanlarından Nikola karakterini oynayan oyuncu Erkan Avcı, başarılı performansıyla dikkat çekiyor.

Bozdağ Film YouTube kanalına konuşan Erkan Avcı, dizi setinin zorluklarından bahsetti.

“Acaba bayılsam ayıp olur mu?”

Bir ara sıcaktan su kaybı yaşadığını söyleyen Avcı, "Öğlen 12.00'de çalışmaya başladık, 6 saat boyunca Seçkin (Özdemir) yalınayaktı. Bir saatten sonra inanılmaz bir su kaybı başladı. Bir ara şunu söylediğimi hatırlıyorum: 'Acaba bayılsam ayıp olur mu?" diye konuştu.