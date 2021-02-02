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Medya Kuruluş Osman'ın Lena'sı Seray Kaya'dan alkışlık hareket!
Medya

Kuruluş Osman'ın Lena'sı Seray Kaya'dan alkışlık hareket!

Kuruluş Osman dizisinin Lena'sı oyuncu Seray Kaya, sosyal medyada yaptığı her paylaşımla da dikkatleri üzerine çekti. İki gün sonra 30 yaşına basacak olan Kaya, anlamlı bir harekete imza attı.

Yeniakit Publisher
2021-02-02 11:16:00 -
Kuruluş Osman'ın Lena'sı Seray Kaya'dan alkışlık hareket!

Atv'nin reyting rekortmeni dizilerinden "Kuruluş Osman"nın kadrosuna 'Lena' olarak dahil olan oyuncu Seray Kaya, başarılı performansı ile hayranlarının sık sık dikkatini çekiyor. Instagram hesabını aktif kullanan Seray Kaya, son paylaşımıyla anlamlı bir harekete imza attı.

Bağış dileği

Seray Kaya, sosyal medya hesabından paylaştığı kareye, "4 Şubat doğum günümde sizlerden hediye ya da kutlama istemiyorum. Türk Kanser Derneği'ne yapacağınız bağışlar beni çok sevindirecek" yazdı. Kaya'nın bu hareketi takipçileri tarafından takdir topladı.

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