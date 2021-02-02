Kuruluş Osman'ın Lena'sı Seray Kaya'dan alkışlık hareket!

Atv'nin reyting rekortmeni dizilerinden "Kuruluş Osman"nın kadrosuna 'Lena' olarak dahil olan oyuncu Seray Kaya, başarılı performansı ile hayranlarının sık sık dikkatini çekiyor. Instagram hesabını aktif kullanan Seray Kaya, son paylaşımıyla anlamlı bir harekete imza attı.

Bağış dileği

Seray Kaya, sosyal medya hesabından paylaştığı kareye, "4 Şubat doğum günümde sizlerden hediye ya da kutlama istemiyorum. Türk Kanser Derneği'ne yapacağınız bağışlar beni çok sevindirecek" yazdı. Kaya'nın bu hareketi takipçileri tarafından takdir topladı.