Kuruluş Osman’ın Kumral Abdal’ı Emin Gürsoy ilk kez anlattı: Çocukluğuma gittim

"Kuruluş Osman" dizisinde Kumral Abdal karakterini oynayan Emin Gürsoy diziyle ilgili düşüncelerini "Çok değerli buluyorum. Çünkü biz tarihimize bakmayı biliyoruz ama onu gerçekleştirmekte bu zamana kadar biraz sıkıntı yaşadık. Yeşilçam döneminde yapılan filmler vardı, onlar da çok değerliler. Ama son dönemde bunu yapamaz olmuştuk. Şimdi yapabiliyoruz. Artık bu konuda büyük bir tecrübe var. Tarihin görsel olarak da anlatılması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden de değerli buluyorum. Yapımcımız ve proje tasarımcımız Mehmet Bozdağ Bey’in kendisi tarihçi olduğundan hikaye anlatmakla ilgili iştah ve arzusunu görüyorsunuz. Büyük bir çabası var" şeklinde ifade etti.

"Kuruluş Osman ile çocukluğuma gittim"

‘Kuruluş Osman’ dizisinde yer almanın bir şans olduğunu belirten Gürsoy "Ben ‘Diriliş Ertuğrul’dan beri takip ediyorum. Anlatım biçimi hem görsel hem hikaye olarak çok hoşuma gidiyordu. İlk geldiğimde hissettiğim duygu bu işin içinde olmanın mutluluğu oldu. Bu bir şans çünkü. Ben köken olarak yörüküm, Kızılkeçili’yim. 20 yaşıma kadar tarım yaptım, doğanın içindeydim. Bir nevi çocukluğuma gittim" şeklinde konuştu.

Gürsoy, karakteri Kumral Abdal ile ilgili duygularını ve tarihsel süreçteki yerini ise "Mehmet Bey karakterimi ilk söylediğinde tarihsel olarak inceledim. Kaynaklara göre değişiyor. Şeyh Edebalı’nın dervişlerinden birisi olarak düşünüyoruz. Gözüyle gördüğü, kulağıyla duyduğu her şeyde Yaradan’ı gören, onu arayan bir karakter. Hem anlattığı hikayelerde hem karşılaştığı karakterlerde hep arkasında bir hikaye oluyor. Söylediği sözün arkasında başka bir hikaye, gördüğü insanın arkasında başka bir mana buluyor. Kalp gözü açık. Allah dostu bir adam" sözleriyle dile getirdi.

"Sinema tarihi gözümün önünden geçti"

Emin Gürsoy sette ustalarıyla birlikte çalışmanın heyecanından bahsetti:

"Çekime geldiğim ilk dönemlerde enteresan bir olay yaşadım. İlk sahnelerden biri kurtla kuzu sahnesi idi. Onu çektik, sonra teaser çekeceğiz. O teaser benim için çok enteresandı. Ben sıradan bir oyuncuyum. Sete geldim ardından Cüneyt Arkın geldi, Tamer Yiğit, Burak Özçivit geldi. Sinema tarihi gözümün önünden geçiyor. Cüneyt Arkın ve Tamer Yiğit benim çocukluğumun kahramanları. O gün benim için inanılmazdı."