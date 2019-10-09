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Kuruluş Osman'ın ilk fragmanı yayınlandı

Uzunca bir süredir merakla beklenen Burak Özçivit'in başrolünde olacağı Kuruluş Osman'ın ilk fragmanı yayınlandı.

09 Ekim 2019 Çarşamba 21:39

"Kuruluş Osman" dizisi için meraklı bekleyiş nihayet son buldu. ATV ekranlarında yayınlanması beklenen "Diriliş Ertuğrul"un devamı niteliğinde olan "Kuruluş Osman"ın ilk fragmanı yayınlandı. Burak Özçivit'in Osman Gazi'yi canlandıracağı dizide Osmanlı Devleti'nin kuruluş süreci ve Osman Gazi'nin mücadelesinin detayları anlatılacak. İzleyenleri yine ekran başına kilitleyecek olan Kuruluş Osman'ın kadrosunda Ragıp Savaş, Ayşegül Günay, Hazal Subaşı, Saruhan Hünel gibi isimler yer alıyor.

 

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Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 21:39
  1. Kuruluş Osman

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