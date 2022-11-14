Kuruluş Osman'ın genç yıldızı ilk kez anlattı: Şimdiye kadar oynadığım en zor sahne

Hakan Yılmaz, Nihat Altınkaya, İpek Karapınar, Deniz Hamzaoğlu ve Kaan Yalçın gibi diziye katılan önemli isimlerden birisi de genç oyuncu Miray Akay oldu. Sete yeni katılmasına rağmen kendisi sanki en başından bu yana bu ekip ile berabermiş gibi bir hissiyat yaşadığını belirten genç oyuncu, "Çok yoğun bir iş, çok sıcakkanlılar, dört sezondur buradaymış gibi hissettirdiler" diyerek güzel bir şekilde karşılandığını anlattı.

Setteki bu aile ortamının zorlu sahnelerin çekilmesini daha da kolay hale getirdiğinden bahseden oyuncu, uyumlu işbirliğinin her türlü zorluğu aşmalarına yardımcı olduğu değerlendirmesini yaptı.

Alçiçek Hatun karakteri ile izlediğimiz oyuncu, ekranda sert gözüküyor belki ama, karakterin içinin de yumuşak olduğunu düşünüyor. Miray Akay, “Kendisini çok göstermek istemeyen, duvarları olan bir karakter” dedi.

Sette herkes ile samimiyet kurduğunu anlatan Miray Akay, “Burada çok fazla anı var ve çok acayip şeyler yaşayabiliyorsunuz. Sete başlamadan önce 1,5 ay kadar eğitim aldık. At binme, pusat kullanma, kılıç kullanma gibi eğitimler” şeklinde konuştu.

At ile şaha kalkma sahnesinde çok heyecanlandığını ve ilk kez böyle bir deneyim yaşadığını anlatan oyuncu, "Gerçekten şimdiye kadar oynadığım en zor sahne diyebilirim” dedi.

Hem atı dizginlemenin hem şaha kaldırmanın, sahne çekimleri yapılırken zor olduğunu anlatan Miray Akay, bu zorluğun da üstesinden gelmeyi başardı.