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Medya Kuruluş Osman'ın Flatyos'u Seçkin Özdemir'den çok özel açıklamalar
Medya

Kuruluş Osman'ın Flatyos'u Seçkin Özdemir'den çok özel açıklamalar

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Flatyos karakterini oynayan Seçkin Özdemir Youtube'da "Bozdağ Film" kanalına özel bir röportaj verdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-22 20:13:00 -

ATV'nin reyting rekorları kıran yapımı Kuruluş Osman'da "Flatyos" karakterini oynayan Seçkin Özdemir diziye ilişkin çok özel açıklamalarda bulundu. Kuruluş Osman dizisinde yer aldığı için mutluluk duyduğunu aktaran Özdemir, oynadığı Flatyos karakteri hakkında konuştu.

Böyle bir rolün her oyuncuya kariyerinde kolay kolay denk gelmeyeceğini söyleyen Özdemir, "Bir Bizans komutanını her zaman oynama fırsatını yakalayamazsınız. O yüzden benim için çok ayrı bir yerde. Gerçekten çok profesyonel bir ekiple çalışıyoruz" dedi.

Rolüne nasıl hazırlandığını anlatan Özdemir, "Bizans ile ilgili dökümanlar okudum, kaynaklar araştırdım, belgeseller izledim. Flatyos'u oynamayı seviyorum ve oynarken çok da keyif alıyorum. Flatyos cesur ve korkusuz bir adam. Aşırı Roma milliyetçisi bir adam. Roma için yapmayacağı şey yok. Roma için her şeyi yapabilecek bir komutan" diye konuştu.

"İzlerken tahmin edemeyeceğiniz bir karakter. Her an her şeyi yapabilecek bir adam. Motivasyonunu kaybetmiyor, kaybetse bile tekrar toparlanıp geri dönüyor. Hedeflerinden vazgeçmeyen inanılmaz birisi" diyen Özdemir projenin ve oynadığı karakterin hayatında çok özel bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Nikola ve Flatyos karakterlerinin hedefleri ortak olduğu için çok iyi anlaştığını söyleyen Özdemir, "Flatyos çok estirilebilir bir karakter değil. Her an her şeyi yapabilecek bir karakter. Nikola ve Flatyos değişik ve ayrılmaz bir ikili oldu bende ikisini çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

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