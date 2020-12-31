Kuruluş Osman'ın "Ertuğrul Gazi"si Tamer Yiğit'ten çok özel açıklamalar

Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Ertuğrul Gazi karakteriyle büyük beğeni toplayan ve gönülleri fetheden usta oyuncu Tamer Yiğit, "Bozdağ Film" Youtube kanalına özel bir röportaj verdi. Geçtiğimiz haftalarda milyonları ağlatan ve hafızalardan silinmeyecek duygusal bir veda ile Kuruluş Osman'dan ayrılan Tamer Yiğit, diziye ilişkin çok özel açıklamalarda bulundu.

58 yıldır sinema sektöründe yer aldığını ancak ilk kez bu kadar büyük çaplı ve hazırlıklı bir projede oynadığını dile getiren Tamer Yiğit, set ekibinden büyük övgüyle bahsetti.

Kuruluş Osman dizisinde yer almaktan büyük memnuniyet duyduğunu kaydeden usta oyuncu, "Prodüksiyon mükemmel, teknik ekip mükemmel, reji mükemmel, dekor mükemmel bundan iyisi can sağlığı. Her şey çok mükemmel. Bu sette olmaktan çok mutluyum ve çok memnunum" dedi.

Uzun bir süredir setlere ara verdiğini ve bu projeyle çok iyi bir dönüş yaptığını dile getiren Tamer Yiğit, canlandırdığı Ertuğrul Gazi karakterinin mükemmel bir şahsiyet olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Canlandırabiliyorsak gerçek hayatını ve gerçek şahsiyetini verebiliyorsak oyuncu olarak ne mutlu bana. İnşallah yolumuz açık olur. İşimiz çok çok güzel olur. Allah utandırmasın"