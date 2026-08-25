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Dünya İsrail'in uzaydan yeryüzünü vurma planı
Dünya

İsrail'in uzaydan yeryüzünü vurma planı

Yeniakit Publisher
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İsrail'in uzaydan yeryüzünü vurma planı

İsrail, uzaydan yeryüzündeki hedeflere yönelik saldırı kapasitesi geliştirmeyi planlıyor. Yaklaşık 5,4 milyar dolarlık yatırım öngörülen plan kapsamında, yörüngeden tungsten çubuklarla saldırı yapılmasını öngören “Tanrı’nın Çubukları” konsepti de değerlendiriliyor.

İsrail, uzaydan yeryüzündeki hedeflere yönelik saldırı kapasitesi geliştirmeyi planlıyor. Yaklaşık 5,4 milyar dolarlık yatırım öngörülen plan kapsamında, yörüngeden tungsten çubuklarla saldırı yapılmasını öngören “Tanrı’nın Çubukları” konsepti de değerlendiriliyor.

Soykırımcı israil, uzaydan Dünya’daki hedeflere saldırma kapasitesi de dahil olmak üzere askerî uzay kabiliyetlerini genişletmeye hazırlanıyor.

israil Savunma Bakanı Israel Katz, siyonist terör rejiminin gerçek anlamda uzaydan karaya saldırı yeteneği geliştiren ilk yapı olmasını hedeflediklerini açıkladı. Hazırlanan kapsamlı planda gelişmiş uydular, şifreli haberleşme sistemleri, siber savaş teknolojileri ve füze savunma kapasitesinin güçlendirilmesi de yer alıyor.

 

“Tanrı’nın Çubukları” projesi gündemde

Üzerinde durulan seçenekler arasında ABD’de daha önce gündeme gelen “Tanrı’nın Çubukları” adlı konsept de bulunuyor. Proje, yörüngedeki uydulardan dev tungsten çubukların çok yüksek hızla yeryüzündeki hedeflere bırakılmasını öngörüyor.

Nükleer patlayıcı kullanılmadan sığınakları delebilecek şiddette etki oluşturması amaçlanan sistemin fiziksel açıdan mümkün olduğu belirtiliyor. Ancak yüksek maliyet, taşınacak malzemenin ağırlığı ve saldırının etkinliği, projenin önündeki en önemli engeller arasında gösteriliyor.

israilin söz konusu çalışmalar kapsamında 10 yılda yaklaşık 16 milyar şekel, yani 5,4 milyar dolar yatırım yapmayı değerlendirdiği bildirildi. Plan için gerekli finansmanın ise henüz kesinleşmediği belirtildi.

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