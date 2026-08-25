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Dünya Semalarda İHA’larla çizildi: Suriye’den İsrail’e haritalı gönderme
Dünya

Semalarda İHA’larla çizildi: Suriye’den İsrail’e haritalı gönderme

Yeniakit Publisher
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Semalarda İHA’larla çizildi: Suriye’den İsrail’e haritalı gönderme

Soykırımcı İsrail’in İdlib’deki atıl Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü’ne düzenlediği alçakça saldırının ardından Suriye cephesinden gökyüzünde dikkat çeken bir misilleme geldi. Suriye Savunma Bakanlığı, çok sayıda İHA ile üssün semalarına işgal altındaki Golan Tepeleri’ni de içeren Suriye haritası ve devlet armasını yansıttı.

Suriye Savunma Bakanlığı, İsrail'in İdlib'de bulunan atıl durumdaki Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü'ne düzenlediği saldırıların ardından Ebu Zuhur’un semalarına insansız hava araçlarıyla (İHA) Golan Tepeleri'ni de kapsayan Suriye haritası yansıttı.

Suriye’nin İdlib ilinde İsrail tarafından hedef alınan askeri havalimanının semalarında çok sayıda İHA kullanılarak Suriye Devlet Arması ile İsrail işgali altında bulunan Golan Tepeleri'nin dahil edildiği Suriye haritası çizildi.

İsrail savaş uçakları, Suriye'nin İdlib ilinde yer alan atıl durumdaki Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü'ne 18 Ağustos’ta hava saldırısı düzenlemişti.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in saldırılarını "gerekçesiz bir saldırı" ve bölgenin güvenlik ve istikrarını tehdit eden "tehlikeli bir tırmanış" şeklinde niteleyerek kınamıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilci Yardımcısı Claudio Cordone, İsrail'in Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü'ne düzenlediği saldırıya tepki göstererek, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi çağrısı yapmıştı.

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