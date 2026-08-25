Ekrem milletle dalga geçiyor! Seninki siyasi değil, yolsuzluk!

Buğra Kardan İstanbul

Ahtapot gibi sardığı İstanbul’da büyük bir talana imza atan suç örgütünün lideri Ekrem İmamoğlu, İBB’ye yönelik yolsuzluk davasını darbe dönemlerinde yapılan siyasi yargılamalara benzeterek, kendisini mazlumlaştırmaya çalıştı. Hırsızlıktan ve nitelikli dolandırıcılıktan hakim karşısında olduğunu gizlemek için her yöntemi deneyen İmamoğlu’nun dün cezaevinden yazdığı yazıda, CHP zihniyetinin ürünü darbelerle özdeşleşen mahkemeleri ve cezaevlerini örnek verip, “Yassıada’da, Diyarbakır’da, Mamak’ta, Ulucanlar’da, Pınarhisar’da zorlu mücadelelerle yola devam eden demokrasi Silivri’den de güçlenerek çıkacaktır” çıkışında bulunarak milletin aklıyla dalga geçmeye kalktı.

KOMİKSİN EKREM

Her fırsatta yolsuzluk davasını sulandırmak, yargıyı itibarsızlaştırmak, kendisini ‘demokrasi kahramanı’ ilan etmek için kırk takla atan İmamoğlu’nun dolaşıma soktuğu son yazı sabırları taşırdı. Kamuoyundan İmamoğlu’na “Elma ile armudu karıştırma, Silivri’nin ne Yassıada’yla ne Diyarbakır’la ne Mamak’la ne Ulucanlar’la ne de Pınarhisar’la alâkası var” hatırlatması geldi. Akit’e konuşan AK Parti İBB ve Bahçelievler Belediyesi Meclis Üyesi Avukat Yasin Özdemir, şu değerlendirmelerde bulundu:

PROPAGANDA DİLİ KULLANIYOR

“Ekrem İmamoğlu’nun yazısını, hukuki içerikten yoksun, tamamen siyasi bir mağduriyet inşası olarak değerlendiriyorum. Bugüne kadar duruşmalarda savunma yerine maalesef şov yapmayı tercih etti. Dün ise vites artırarak, İBB’ye yönelik yolsuzluk davasını Yassıada, Pınarhisar, Diyarbakır, Mamak gibi tamamen farklı hukuki ve tarihsel bağlamlara sahip yargılamalarla bir tutmaya çalıştı. Bu, hem hukuki bilgi eksikliğinin hem de kasıtlı bir çarpıtmanın göstergesidir. Milletimiz bilmelidir ki bu yolsuzluk davası, somut iddianameye, tanıkların ve etkin pişmanlıktan faydalananların ifadelerine, mali kayıtlara, bilirkişi raporlarına dayandığı gibi kamu zararının tespitini amaçlamaktadır. Bu süreci diğerleriyle aynı kefeye koymak yalnızca hukuku değil, geçmişte gerçek mağduriyet yaşamış insanlara da büyük bir haksızlıktır. Devam eden bir ceza yargılamasının sanığı, mahkemenin usul içinde kullandığı takdir yetkisini ‘Yargı rezaleti’ şeklinde nitelendiriyorsa bu hukuk dili değil, propaganda dilidir. Daha vahimi ise İmamoğlu’nun kendi ceza davasını enflasyon, emekli, çiftçi gibi toplumsal meselelerle aynı cümlede eritip, ardından bunu ‘Cumhuriyet, adalet ve demokrasi meşalesi’ ilan ettiği YP’nin kuruluş anlatısına bağlamasıdır. Bu, hukuku siyasi pazarlamanın malzemesi hâline getirmektir. Artık anlamalı ki demokrasi adı altına sığınarak yolsuzlukları örtmeye yeltenmek boşa kürek çekmektir.”

BUNLAR LAF OYUNLARI

Avukat Sinan Pak da şunları dile getirdi: “İmamoğlu’nun darbeleri hatırlatan simgesel mekânlarla Silivri’yi bağlantılandırması çok garip. Oralarda siyasi davalar görülmüştü. Silivri’de ise haksız elde edilen paralar ve menfaatler, sevgililere hediye edilen daireler, müteahhitlerden alınan villalar, mal bildirimlerinde yer verilmeyen taşınmazlar ele alınıyor. Anlaşılan o ki İmamoğlu, rüşvet itirafları ve ifşaatlarıyla kontrolünü kaybediyor. İtirafçı müteahhitlerin belgeleri de ortaya koyarak, ‘Bizden şu tarihte şu kadar para aldın’ demesi İmamoğlu’nu sıkıntıya sokuyor. Dekontlarla ve videolarla şoke olan İmamoğlu, çareyi laf oyunlarına gitmekte buluyor. Lâkin bu gayretin beyhude olduğu muhakkak. Çünkü İBB’ye davasını sulandırma, yargıyı baltalama ihtimali ortadan kalktı. Artık İmamoğlu’na düşen ‘Şeytana uydum’ deyip, af dilemeli ve zararları telafi etme taahhüdünde bulunmalıdır.”