Daha önce böylesi görülmedi: Otomotiv devinde işler tam anlamıyla karıştı

Alman basınına yansıyan haberlere göre, şirket içindeki huzursuzluk giderek tırmanıyor. Şirket içi ağda yayımlanan bir makalede yönetim kurulunun yürüttüğü "felaket dış iletişim" nedeniyle çalışanların ve ailelerinin büyük bir belirsizlik ve korku içinde bırakıldığı ifade edildi. İşçi temsilcileri, yönetimin şu ana kadar yalnızca "yüzeysel bilgiler" verdiğini belirterek, ağustos sonuna kadar Wolfsburg, Zwickau ve Kassel-Baunatal dahil olmak üzere toplam dokuz ayrı bilgilendirme toplantısı talep etti.