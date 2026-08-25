ABD’de ormanlar cayır cayır yanıyor! Nevada eyaletinde 32 ev kül oldu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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ABD’nin Nevada eyaletinde devam eden orman yangını 15 bin dönümden fazla alanı küle çevirdi. Yangında 32 ev tamamen yanarken, 6 ev hasar gördü, 7 kişi ise yaralandı.
ABD’nin Nevada eyaletindeki Reno kenti yakınlarında cumartesi günü başlayan orman yangını kontrol altına alınamadı. Alevler 15 bin dönümden fazla araziyi küle çevirirken, 32 ev kül oldu, 6 evde ise hasar meydana geldi, 7 kişi yaralandı. Truckee Meadows Yangın Koruma Bölgesi Şefi Richard Edwards, yaralananlardan 4'ünün sivil, 3'ünün ise itfaiyeci olduğunu belirtti. Yangın kontrol altına alınamazken, çalışmalara Avustralya, Yeni Zelanda ve ABD'nin 15 eyaletinden ekipler de katıldı.
3 büyük yangın devam ediyor
Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesine göre Nevada da dahil olmak üzere ABD'nin güneybatı eyaletlerinde orman yangınları yaygın ve giderek daha şiddetli hale geliyor. Şu anda eyalette 3 büyük yangın devam ederken, ülke genelinde toplam 79 yangın sürüyor.