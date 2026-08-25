Balcı kardeşler yayla yayla geziyor! AB tescilli Bingöl balı üretiyorlar
Bingöl'de yaşayan Engin ve Aydın Tüz kardeşler, kış aylarında Adana ve Mersin'e götürdükleri arılarını ilkbaharda memleketlerine getirerek, yaz aylarında zengin bitki örtüsüne sahip yaylalarda konaklatıp doğal Bingöl balı elde ediyor. Aydın Tüz yaptığı açıklamada, "Balımız organik. Yılda bir defa bal alıyoruz. Hem hakiki karakovan hem de petek balımız var. Arıcılığı nesilden nesile sürdürüyoruz. Babamızdan bize kaldı, biz de çocuklarımıza öğretiyoruz" dedi