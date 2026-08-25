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Yeniakit Publisher
Balcı kardeşler yayla yayla geziyor! AB tescilli Bingöl balı üretiyorlar

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Balcı kardeşler yayla yayla geziyor! AB tescilli Bingöl balı üretiyorlar

Bingöl'de yaşayan Engin ve Aydın Tüz kardeşler, kış aylarında Adana ve Mersin'e götürdükleri arılarını ilkbaharda memleketlerine getirerek, yaz aylarında zengin bitki örtüsüne sahip yaylalarda konaklatıp doğal Bingöl balı elde ediyor. Aydın Tüz yaptığı açıklamada, "Balımız organik. Yılda bir defa bal alıyoruz. Hem hakiki karakovan hem de petek balımız var. Arıcılığı nesilden nesile sürdürüyoruz. Babamızdan bize kaldı, biz de çocuklarımıza öğretiyoruz" dedi

#1
Foto - Balcı kardeşler yayla yayla geziyor! AB tescilli Bingöl balı üretiyorlar

Bingöl'ün Adaklı ilçesinde yaşayan Engin ve Aydın Tüz kardeşler Avrupa Birliği (AB) tarafından tescillenen Bingöl balını özüne uygun şekilde üretmek için 26 yıldır arılarıyla yaylaları geziyor.

#2
Foto - Balcı kardeşler yayla yayla geziyor! AB tescilli Bingöl balı üretiyorlar

Adaklı'nın Mercan Yaylası'nda baba mesleği arıcılığı sürdüren Engin Tüz (50) ve kardeşi Aydın Tüz (44), kış aylarında arılarını Adana ve Mersin'e götürüyor.

#3
Foto - Balcı kardeşler yayla yayla geziyor! AB tescilli Bingöl balı üretiyorlar

İlkbaharda yeniden memleketleri Bingöl'e dönen kardeşler kovanlarını mayıs ayının sonlarında Adaklı'nın çevresinde zengin floraya sahip alanlara taşıyor.

#4
Foto - Balcı kardeşler yayla yayla geziyor! AB tescilli Bingöl balı üretiyorlar

Haziran ayından itibaren yeniden yolculuğa çıkan kardeşler arılarıyla bu kez Bingöl'ün yüksek rakımlı yaylalarına ulaşıyor.

#5
Foto - Balcı kardeşler yayla yayla geziyor! AB tescilli Bingöl balı üretiyorlar

Tüz kardeşler, arılarına zengin bitki örtüsü içerisinde doğal nektar ve polen kaynakları sunuyor.

#6
Foto - Balcı kardeşler yayla yayla geziyor! AB tescilli Bingöl balı üretiyorlar

Tüz kardeşler, arılarına zengin bitki örtüsü içerisinde doğal nektar ve polen kaynakları sunuyor.

#7
Foto - Balcı kardeşler yayla yayla geziyor! AB tescilli Bingöl balı üretiyorlar

Mercan Yaylası'nda hasat yapan kardeşler, yılın bu döneminde günün büyük bölümünü kovanlarının başında geçiriyor.

#8
Foto - Balcı kardeşler yayla yayla geziyor! AB tescilli Bingöl balı üretiyorlar

"ŞÜKÜRLER OLSUN, HASAT BU SENE İYİ" Engin Tüz, ömrünü baba mesleği arıcılığa adadığını söyledi.

#9
Foto - Balcı kardeşler yayla yayla geziyor! AB tescilli Bingöl balı üretiyorlar

Bu yıl beklenenin üzerinde gerçekleşen mevsimsel yağışlarla bitki örtüsünün zenginleştiğini ifade eden Tüz, "Kışın arılarımızı Adana ve Mersin tarafına götürüyoruz. Mayıs ayının sonunda ise Adaklı'ya getiriyoruz. Haziran ayından sonra arıları dağlara, Adaklı'daki yaylalara götürüyoruz. Şu anda hasat zamanı. Şükürler olsun, hasat bu sene iyi. Hasat dönemi herkese hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

#10
Foto - Balcı kardeşler yayla yayla geziyor! AB tescilli Bingöl balı üretiyorlar

"ARICILIĞI NESİLDEN NESİLE SÜRDÜRÜYORUZ" Aydın Tüz de arıcılığın çok zahmetli ve emek gerektiren bir iş olduğunu belirtti.

#11
Foto - Balcı kardeşler yayla yayla geziyor! AB tescilli Bingöl balı üretiyorlar

İşlerini en doğru şekilde yapabilmek için her zaman çabaladıklarını anlatan Tüz, tüm emekler sonucu hasat sezonuna ulaştıklarını söyledi.

#12
Foto - Balcı kardeşler yayla yayla geziyor! AB tescilli Bingöl balı üretiyorlar

Tüz, Bingöl balı tescil edildikten sonra ilginin ve satışların arttığını dile getirerek, "Balımızı hayırlısıyla almaya başladık. Balımız organik baldır. Yılda bir defa bal alıyoruz. En doğal balı üretmek için çalışıyoruz. Hem hakiki karakovan hem de petek balımız var. Arıcılığı nesilden nesile sürdürüyoruz. Oğlum Veysel'e de arıcılığı öğretiyorum. Babamızdan bize kaldı, biz de çocuklarımıza öğretiyoruz." diye konuştu.

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