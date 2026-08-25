ABD vatan haini avında: Bunu yapan casusa 10 milyon dolar ödül
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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ABD yönetimi, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun komuta kademesini hedef alan dev bir istihbarat hamlesi başlattı. Dışişleri Bakanlığı bünyesinde yürütülen Adalet İçin Ödül programı kapsamındaki kararla, İran'ın askeri, hava, istihbarat ve siber ağını yöneten isimlerin izini sürenlere 10 milyon dolar ödül vaat edildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun 5 önemli ismi hakkında bilgi verenlere 10 milyon dolara kadar ödül verileceğini duyurdu.
ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun üst düzey isimleri hakkında bilgi verenlere ödül teklif edildi. Açıklamada, İran Devrim Muhafızları Komutanı Ahmed Vahidi, Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Başkanı Ali Abdullahi, İran Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri İHA Komutanı Said Aghajani, İran Devrim Muhafızları Siber Elektronik Komutanlığı Başkanı Hamidreza Lashgarian, İstihbarat Teşkilatı Başkanı Mecid Hademi hakkında bilgi verenlere 10 milyon dolara kadar ödül verileceği belirtildi.