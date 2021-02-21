Kuruluş Osman'ın Cerkutay'ı Çağrı Şensoy'dan çarpıcı sözler

Ekranların en çok izlenen dizisi ‘Kuruluş Osman’da Cerkutay karakterini canlandıran oyuncu Çağrı Şensoy, dizi ve karakteri hakkında açıklamalarda bulundu. Karakteri için anın rüzgarına kapılıp giden birisi olduğunu söyleyen Çağrı Şensoy, sette de yüksek bir duygu yüküyle iş yaptıklarını ifade etti.

İzleyicinin Cerkutay’ı neden bu kadar çok sevdiğine dair Cerkutay’ın insanca yanları olduğundan söz eden Çağrı Şensoy, “Acıkıyor, korkuyor ve göstermekten, istemekten sakınmıyor. Hepimiz gibi. Cerkutay iyi bir insan. Çok hesaplı biri değil, anın rüzgarına kapılıp giden biri ve merak duygusu çok yüksek. Tüm bunlar bence insanların Cerkutay’ın gözünden hayatı okuyabilmeleri için iyi bir vesile oluyor. Genel majör algının dışında başka ilgileri var, o da insanların ilgisini çekiyor. Majör duyguların peşinden gidecek bir karakter olacak mı bilmiyorum ama şu anda başka konsantrasyonları var” şeklinde konuştu.

Tarihi dizide oynamanın heyecanlıyla ilgili açıklamalarda bulunan Şensoy “Tarihi bir dizide oynamak bence daha büyük özgürlük alanı. Tarihi dizi ama biz aynı zamanda bir drama işi yapıyoruz. Tarihin izini süren, o yaşamın donelerini kullanan, böyle büyük bir ihtişam yaratan, o zamanı bize olabildiğince en sahici haliyle göstermeye çalışan bir yapı ama bu bir drama. Düşünsenize rol arkadaşlarınız atlar, kılıçlar, biz et yiyoruz, kaleye gidiyoruz… Bu çok heyecan verici. Bugün daha küçük meraklar varken orada daha büyük dertlerimiz var. Dolayısıyla daha yüksek duygularla iş yapıyoruz” dedi.

Çekimler sırasında iş yaptığını dahi hissetmeyecek kadar keyif aldığını ise “Tabii ki zorlukları vardır ama çok eğlenceli. Bizim işimiz nasıl iyi geçer; bir dakika bile çalışmamış sayılırsan, eğlenirsen. Biz sette çok eğleniyoruz. Bir kondisyon, bir acı, bir zorluk var işin içinde ama tadı da oradan geliyor” şeklinde açıkladı.