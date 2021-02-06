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Medya Kuruluş Osman'ın Bayhoca'sı Yağızkan Dikmen'den çok samimi açıklamalar
Medya

Kuruluş Osman'ın Bayhoca'sı Yağızkan Dikmen'den çok samimi açıklamalar

Kuruluş Osman dizisinde Bayhoca karakterini oynayan Yağızkan Dikmen Bozdağ Film Youtube kanalına çok samimi açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-02-06 19:52:00 -

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'da Osman Bey'in yeğeni "Bayhoca" karakterini oynayan genç oyuncu Yağızkan Dikmen Bozdağ Film Youtube kanalına özel bir röportaj verdi.

"Kuruluş Osman dizisi diğer setlere göre kıyasladığınız zaman bambaşka bir dünya. O platodan içeri girdiğiniz zaman bütün dünyanız değişiyor" diyen Dikmen, oynadığı Bayhoca karakteri hakkında şöyle konuştu:

""Bayhoca 16 yaşında bir karakter. Ancak günümüzdeki gençlerden çok farklı. Savaşma isteği var gerekirse şehit olurum düşüncesiyle her şeyi yapabilecek cesarete sahip gerçek bir kahraman. Diğer taraftan ailesine ve obasına inanılmaz bağlı. Günümzdeki gençlerden ana kuzusu diyebileceğimiz bir tarafı da var ama gerçekten yiğit ve savaşçı diyebileceğimiz bir tarafı da var. İki ayrı ucu bir arada buluşturan bir karakter."

Kuruluş Osman dizisinde yer alan oyuncuların hepsinin kendisi için çok değerli olduğunu dile getiren Dikmen, "Bana herkes tek tek çok yardımcı oluyorlar sette. Ancak Gündüz Bey karakterini oynayan Emre abiyle aramızda farklı bir iletişim var." dedi.

"Üzerindeki kostümü her giydiğimde bu dünyaya ait olduğumu hissediyorum. Bu kostüm o yüzden benim için çok değerli. Bu kostüme her baktığımda bu güzel günleri hatırlamak, bu karakteri hatırlamak, bana kattıklarını hatırlamak, bu güzel projenin içinde yer aldığımı hatırlamak benim için çok değerli" diyen Dikmen, "Şu son iki bölümdür sürekli dayak yiyorum. Esir düştüm sürekli dövüyorlar beni, sürekli vuruyorlar" diyerek gülümseten açıklamalarda bulundu.

Kuruluş Osman seyircisine de seslenen Dikmen, "Bayhoca karakterini zaman zaman kızıp, zaman zaman sevip her şekilde kabullenip beni evine davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bizi izlemeye devam edin. Çok güzel sürprizler var" diye konuştu.

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