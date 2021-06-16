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Medya Kuruluş Osman'ın başrolü Burak Özçivit'ten yeni proje kararı!
Medya

Kuruluş Osman'ın başrolü Burak Özçivit'ten yeni proje kararı!

ATV'de reyting rekorları kıran Kuruluş Osman dizisinin başrolü Burak Özçivit, 'Yeni proje var mı?' sorusuna yanıt verdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-16 13:22:00 -
Kuruluş Osman'ın başrolü Burak Özçivit'ten yeni proje kararı!

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti, oğulları Karan ile birlikte Zorlu AVM'de görüntülendi. Özçivit, dikkat çeken proje açıkalamasında bulundu. İşte detaylar...

Burak Özçivit, rol aldığı 'Kuruluş Osman' dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte tatile çıktıklarını söylerken, bu dönemi ailesiyle geçireceğini ve bu süreçte herhangi bir proje yapmayacağını açıkladı.

Ayrıca tarz değişikliği ile ilgili soruya esprili bir yanıt veren Burak Özçivit, "Karan gibi tarzımı değiştirmemi mi istiyorsunuz?" diyerek muhabirlere takıldı.

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