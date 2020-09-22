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Medya Kuruluş Osman'ın Balgay'ın yeni dizisi belli oldu
Medya

Kuruluş Osman'ın Balgay'ın yeni dizisi belli oldu

Kuruluş Osman'ın Balgay'ı Yurdaer Okur’un yeni dizisi belli oldu. Kefaret dizisine transferolan oyuncu en son Kuruluş Osman dizisinde Balgay karakterini canlandırmıştı.

Yeniakit Publisher
2020-09-22 17:28:00 -
Kuruluş Osman'ın Balgay'ın yeni dizisi belli oldu

Yurdaer Okur, yeni sezonda oldukça değişik bir karakterde hayranları ile buluşacak. Yurdaer Okur, Kefaret dizisinin kadrosunda yer alacak.

Oyuncu Yurdaer Okur, 25 Film’in, ZülfüLivaneli’nin ‘Konstantiniyye Oteli’ romanından uyarlanan Kefaret dizisinin ekibine katıldı.

Dizinin hazırlıkları sürüyor

 Dram türündeki dizide, Nurgül Yeşilçay hanım başrol oyuncusu, Mert Fırat ise adam başrol oyuncusu olarak yer alıyor.

 Çekimleri yakında İstanbul’da başlamış olacak dizide Yurdaer Okur, başarı göstermiş bir cerrah olan Ahmet karakterine yaşam verecek, Zeynep’in(Nurgül Yeşilçay) eşi olarak seyirci karşısına çıkacak. Dizide Zeynep’in rüya şeklinde yaşamının aniden değişmesi üstüne ödediği kefaretler mevzu alınacak.

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