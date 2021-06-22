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Medya Kuruluş Osman'ın 64. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı
Medya

Kuruluş Osman'ın 64. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı

ATV'de yayınlanan sevilen tarih dizisi Kuruluş Osman'ın 64. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı. Fragmanda Malhun hatun Osman beyin çocuğunu dünyaya getiriyor. Bu da yeni sezonda Osman beyin oğlunun diziye dahil olacağının işaretini veriyor.

Yeniakit Publisher
2021-06-22 08:52:00 -

ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin 64. Bölüm 2. Fragmanı da yayınlandı.

Sezon finaline giricek olan dizisi Osman bey ve Nikola arasında büyük cenk yapılıyor.

Öte yandan Malhun hatun çocuğunu dünyaya getiriyor. Son sahnede ise Osman bey yeni doğan bebeği kucağına alırken görülüyor. Yeni sezonda ise Osman beyin oğlunu dizide göreceğiz. Osman beyin oğlunu kimin oynayacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

Kuruluş Osman’ın yeni bölümü 23 Haziran Çarşamba akşamı ATV’de.

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