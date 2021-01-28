Çarşamba günleri izleyiciyi ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman'ın 44. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni tanıtımda Osman Bey'in "Bayhoca'yı alacağız, kaleyi vereceğim!" sözleri dikkat çekti.

Son bölümde neler oldu?

Konstantinopolis'ten gönderilen destek birliklerini mağlup ederek Nikola'ya ağır bir darbe indiren Osman Bey, İnegöl Kalesi'ni ele geçirmek üzere yaptığı plan dahilinde alplerini kaleye sızmakla görevlendirir.

Bölge tekfurlarını İnegöl'de toplayan Nikola, Osman Bey'e karşı kurduğu Haçlı ittifakının gücüyle Türkleri topraklarından atmak için çalışmaya başlar. Osman Bey'in Kayı bayrağını değiştirmesi obanın beyleri tarafından tepkiyle karşılanırken; Bayhoca'nın Nikola'ya esir düştüğünü öğrenen Lena, Osman Bey'e tepki gösterir.

Bala Hatun, Osman Bey'in evlilik kararının ardından acısını kalbine gömerek ona uygun bir eş bulabilmek için harekete geçer. Nikola'nın Bayhoca'nın hayatı karşılığında Kulucahisar Kalesi'ni istemesi ile Osman Bey'i hayati bir seçime zorlayacaktır.