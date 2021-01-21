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Medya Kuruluş Osman'ın 43. bölüm fragmanı yayınlandı
Medya

Kuruluş Osman'ın 43. bölüm fragmanı yayınlandı

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'ın 43. bölüm fragmanı yayınlandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-21 13:23:00 -

Çarşamba günleri izleyiciyi ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman'ın 43. bölüm fragmanı yayınlandı. Burak Özçivitin'in başrolde yer aldığı dizinin yeni tanıtımında Osman Bey'in "Bizim kısmetimize de Nikola düşecek. Nikola bu gece ölecek" sözleri dikkat çekti.

Tanıtımda Osman Bey'in yeğeni, Savcı Bey'in oğlu olan Bayhoca'nın Bizanslılara esir düştüğü görüldü. Dizinin yeni bölümü 27 Ocak Çarşamba akşamı saat 20.00'de ATV ekranlarında olacak.

Son bölümde neler oldu?

Dizinin son bölümünde Osman Bey, çağrısı üzerine Söğüt'teki toya katılmak için yola düşen ve Flatyos ve adamları tarafından şehit edilen Türk beylerinin intikamını almak üzere canını ortaya koyarak savaşa girdi.

Türk dizi tarihinin en iddialı aksiyon sahnelerinin yer aldığı 42'nci bölüme, Osman Bey ve Alplerinin Bizans ordusuyla karşı karşıya geldiği nefes kesen savaş sahnesi damgasını vurdu.

Haçlı ittifakı kuruluyor

Konstantinopolis'ten gönderilen yeni birlikler sayesinde güçlenen Nikola, cüretini artırarak bölgedeki tüm tekfurları bayrağı altında topladığı bir Haçlı ittifakı kuracağını ilan eder. Kayı Beyi olduktan sonra hedefine İnegöl Kalesi'ni koyan ve Türk boylarını birleştirmek üzere harekete geçen Osman Bey, Nikola'yı engellemek için zekice bir harekat planlar.

Osman Bey, Ertuğrul Bey'in vasiyeti uyarınca yeni bir hatun alacağını Bala Hatun'a bildirirken; Dündar Bey ise beyliğini kabul etmiş göründüğü yeğenine karşı plan kurmaktan ve beylik üzerindeki iddiasından vazgeçmez.

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