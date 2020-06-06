Çarşamba günleri izleyiciyi ekran başına kilitleyen reyting rekortmeni Kuruluş Osman'ın 25. bölüm fragmanı yayınlandı. Çarpıcı sahneleri ve nefes kesen hikayesi ile büyük beğeni toplayan Kuruluş Osman 10 Haziran Çarşamba günü saat 20:00'de ekranlarda olacak. Dizinin yeni bölümünde Osman Bey, Balgay ile yüzleşiyor.

Sofia tarafından kurulan tuzaktan kurtulan Osman Bey, gazaya tüm gücüyle devam ederken, bir süredir mecburi ittifak yaptığı Balgay'la nihayet kozlarını paylaşıyor. Balgay'ın, Kongar üzerinden kendilerine kurduğu tuzakla karşıya kalan Osman Bey ve alpleri, Balgay'a karşı harekete geçiyor.

Osman Bey, Balgay'ın uç bölgesindeki hakimiyetini bitirebilecek mi? Geyhatu ve Moğollar, sancak beylerinin öldürülmesine nasıl tepki verecek? Hazal Hatun'u gelişiyle Kayı Obası'nda dengeler nasıl değişecek?