Kuruluş Osman'dan nefes kesen yeni tanıtım! İnegöl Kalesi düşüyor
ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'ın 93. Bölüm 2. Tanıtımı yayınlandı. Tanıtıma Osman Bey'in "Bizler İnegöl’ün surlarına ebed müddet bir devlet için geldik!" sözleri damga vurdu.
Başrollerinde Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy ve Özge Törer gibi oyuncuların yer aldığı Kuruluş Osman dizisinin merakla beklenen 93. Bölüm 2. Tanıtımı yayınlandı.
Nefes kesen tanıtımda Osman Bey ve alplerinin zorlu bir kuşatma sonrası İnegöl Kalesi'nin kapılarını kırarak içeri girdiği görüldü. Kuruluş Osman heyecan dolu yeni bölümüyle 11 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20.00'de ATV ekranlarında olacak.