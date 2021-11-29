Kuruluş Osman'dan nefes kesen yeni tanıtım
ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 73. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı.
ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'da heyecan yine dorukta! Başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un yer aldığı dizinin merakla beklenen 73. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı.
Tanıtıma Osman Bey'in ''Gayri İnegöl'ün fethi bu madenden geçer'' sözleri damga vurdu.
Kuruluş Osman heyecan dolu yeni bölümüyle 1 Aralık Çarşamba akşamı saat 20.00'de ATV ekranlarında olacak.