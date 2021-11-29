  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Kuruluş Osman'dan nefes kesen yeni tanıtım
Medya

Kuruluş Osman'dan nefes kesen yeni tanıtım

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 73. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 23:05:00 - 2021-11-29 23:05:41

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'da heyecan yine dorukta! Başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un yer aldığı dizinin merakla beklenen 73. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı.

Tanıtıma Osman Bey'in ''Gayri İnegöl'ün fethi bu madenden geçer'' sözleri damga vurdu.

Kuruluş Osman heyecan dolu yeni bölümüyle 1 Aralık Çarşamba akşamı saat 20.00'de ATV ekranlarında olacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
“Bravo, aynen böyle devam edin! Sonraki adım katsayısı olsun, sonra da ikna odaları”
Siyaset

“Bravo, aynen böyle devam edin! Sonraki adım katsayısı olsun, sonra da ikna odaları”

CHP’nin “İkinci Yüzyıla Eğitim Hakkı Çalıştayı’nın” sonuç bildirgesinde önerilen “4+4+4 asla devam etmemeli” maddesine AK Parti Grup Başkanv..
O ülkede olay! Ordu savaş olmayan cephede 'zafer' ilan etti
Dünya

O ülkede olay! Ordu savaş olmayan cephede 'zafer' ilan etti

Etiyopya'nın Afar bölgesinin Şifra şehrini Tigraylara karşı savunmasını büyük bir zafer olarak sunması olay oldu.
Mete Yarar: Merkez Bankası 6 aylık faiz politikasını açıklamalı
Ekonomi

Mete Yarar: Merkez Bankası 6 aylık faiz politikasını açıklamalı

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, Merkez Bankası'nın 6 aylık faiz politikasını açıklaması gerektiğini belirterek "Merkez Bankası ne d..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay