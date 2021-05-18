Kuruluş Osman'dan nefes kesen yeni fragman
ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'ın 59. bölüm 3. fragmanı yayınlandı.
ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman'da heyecan yine dorukta. İzleyicileri ekran başına kilitleyen dizinin 59. bölüm 3. fragmanı yine nefesleri kesti. Fragmanda Moğol Komutanı Camuha önderliğindeki Moğol ordusunun Bayındır obasına saldırdığı ve Türkmenleri kılıçtan geçirdiği görüldü.
Durumu haber alan ve intikam yemini eden Osman Bey'in "Bu dökülen kanın hesabı sorulacak" sözleri tanıtıma damgasını vurdu.
Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman heyecan dolu yeni bölümüyle 19 Mayıs Çarşamba akşamı ATV ekranlarında olacak.