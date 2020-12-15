Kuruluş Osman'dan nefes kesen yeni fragman
Çarşamba günleri izleyiciyi ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman'ın 38. bölüm 3. fragmanı yayınlandı.
ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da heyecan yine dorukta. Merakla beklenen dizinin 38. bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Tanıtıma "Ya devlet başa ya kuzgun leşe" sözleri damga vurdu.
Nefes kesen tanıtımda Osman Bey ve alplerinin Moğol karargahını basıp Geyhatu'nun nökerlerini kılıçtan geçirdiği görüldü. Savcı ve Osman Bey arasındaki beylik mücadelesi ise alevlendi. Reyting rekorları kıran Kuruluş Osman'ın yeni bölümü 15 Aralık Çarşamba günü ATV ekranlarında olacak.