  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Kuruluş Osman'dan nefes kesen yeni fragman
Medya

Kuruluş Osman'dan nefes kesen yeni fragman

Çarşamba günleri izleyiciyi ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman'ın 38. bölüm 3. fragmanı yayınlandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-15 16:21:00 -

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da heyecan yine dorukta. Merakla beklenen dizinin 38. bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Tanıtıma "Ya devlet başa ya kuzgun leşe" sözleri damga vurdu.

Nefes kesen tanıtımda Osman Bey ve alplerinin Moğol karargahını basıp Geyhatu'nun nökerlerini kılıçtan geçirdiği görüldü.  Savcı ve Osman Bey arasındaki beylik mücadelesi ise alevlendi. Reyting rekorları kıran Kuruluş Osman'ın yeni bölümü 15 Aralık Çarşamba günü ATV ekranlarında olacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın alacaklar dikkat! Dönüş resmen başladı
Ekonomi

Altın alacaklar dikkat! Dönüş resmen başladı

Altın fiyatlarındaki dalgalanmalara devam ederken uzman isimlerden son fiyatlara ilişkin uyarılar geliyor.
Aşıda büyük rezillik! Acı gerçek yüzlere bir kez daha vurdu
Korona Virüs

Aşıda büyük rezillik! Acı gerçek yüzlere bir kez daha vurdu

Kapitalist düzenin acımasızlığı kendisini koronavirüs salgınında da gösterdi. Emperyalist zengin ülkeler bu durumda bile aç gözlü davranmayı..
Ömer Çelik açıkladı: AK Parti'den ABD'ye S-400 resti! Türkiye de adım atacak
Siyaset

Ömer Çelik açıkladı: AK Parti'den ABD'ye S-400 resti! Türkiye de adım atacak

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Milli güvenliğimizi korumak adına gereken her türlü tedbiri almaya, hudutlarımızı korumaya devam edeceğiz. ABD..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay