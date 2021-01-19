Kuruluş Osman'dan nefes kesen fragman!
Çarşamba günleri izleyiciyi ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 42. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.
ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'da heyecan dorukta! Geçtiğimiz hafta Ziraat Türkiye Kupası müsabakaları nedeniyle yayınlanmayan dizinin 42. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Nefes kesen tanıtıma "Gayrı gazadan gazaya, zaferden zafere koşacağız!"sözleri damga vurdu.
Tanıtımda aksiyon dolu savaş sahneleri dikkat çekti. Dizinin merakla beklenen yeni bölümünde Osman Bey, çağrısı üzerine Söğüt’teki toya katılmak için yola düşen ve Flatyos ve adamları tarafından katledilen Türk beylerinin intikamını alacak.
Burak Özçivit’in başrolünde yer aldığı ve ikinci sezonuyla ekranlarda fırtına gibi esen Kuruluş Osman'ın yeni bölümü 20 Ocak Çarşamba günü ATV ekranlarında olacak.