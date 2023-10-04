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Sosyal Medya Kuruluş Osman’dan nefes kesen açılış: Anadolu ve Uçlar’ın büyük kavgası
Sosyal Medya

Kuruluş Osman’dan nefes kesen açılış: Anadolu ve Uçlar’ın büyük kavgası

Yeniakit Publisher
2023-10-04 07:37:00 -
Kuruluş Osman’dan nefes kesen açılış: Anadolu ve Uçlar’ın büyük kavgası

atv ekranında yayınlanan, dört sezon boyunca reytinglerin zirvesinden inmeyen ve seyirciden büyük ilgi gören Kuruluş Osman, bu akşam beşinci sezonuna başlıyor. Nefes kesen bölümde; Osman Bey fetih için hazırlık yaparken Konya'dan gelen haber saraya yıldırım gibi düşecek. Sultan Mesud zehirlenecek. Türk'ün Sultanı'nı seçmek için gayrı mücadele başlayacak. Anadolu ve Uçlar'ın büyük kavgası ekrana gelecek

Bafeus Zaferi'nin üzerinden yıllar geçmiştir. Osman Bey'in evlatları büyümüş, bey olmuştur. Osman Bey ise Bursa ideali için fütühata devam etmektedir. Bu idealde Malhun Hatun her zaman Osman Bey'in yanındadır. Bursa'nın fethi için Osman Bey'in ilk hedefi hangi kale olacaktır? Osman Bey fetih için hazırlık yaparken Konya'dan gelen haber saraya yıldırım gibi düşer. Sultan Mesud zehirlenmiştir. Ok yaydan çıkmıştır. Türk'ün Sultanı'nı seçmek için gayrı mücadele başlamıştır. Bala Hatun acılar içinde kıvranmaktadır. Halime'nin vefatından sonra toparlanamamıştır.

Germiyanoğlu Yakup Bey Yenişehir ve Germiyan sınırına büyük bir Pazar kurar. Bu pazarda Yakup Bey'e bir suikast girişiminde bulunulur. Suikastı yapanın üzerinden kayı damgası çıkar. Yakup Bey şimdi ne yapacaktır? Osman Bey ile aralarındaki Sultanlık yarışı bir kan davasına mı dönüşecektir?

Anadolu Beyleri yeni bir sultan arayışındayken sinsi bir düşman olan Vasilis, Roma'yı diriltmek için her şeyi yapacaktır. Vasilis'in uçlardaki kirli planı nedir? Tüm bunlar bu akşam TV ekranlarında.

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Uluslararası ilişkiler

Geçmişini bilmeyen milletler geleceğini tayin edemez dostu düşmanı bilmek lazım içimizdeki hainleri isimleri türk olabilir yani güzel dizi devam izlemeye
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