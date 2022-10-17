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Medya Kuruluş Osman'dan heyecan dolu yeni tanıtım
Medya

Kuruluş Osman'dan heyecan dolu yeni tanıtım

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 101. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-17 20:07:00 - 2022-10-17 20:08:04

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'da heyecan dorukta! Dizinin merakla beklenen 101. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı. Nefes kesen tanıtıma Osman Bey'in "Gayrı meydan bizimdir!" sözleri damga vurdu.

Başrollerinde Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy ve Özge Törer gibi isimlerin yer aldığı Kuruluş Osman heyecan dolu yeni bölümüyle 19 Ekim Çarşamba akşamı saat 20.00’de ATV ekranlarında olacak.

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