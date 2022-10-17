Kuruluş Osman'dan heyecan dolu yeni tanıtım
ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 101. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı.
ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'da heyecan dorukta! Dizinin merakla beklenen 101. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı. Nefes kesen tanıtıma Osman Bey'in "Gayrı meydan bizimdir!" sözleri damga vurdu.
Başrollerinde Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy ve Özge Törer gibi isimlerin yer aldığı Kuruluş Osman heyecan dolu yeni bölümüyle 19 Ekim Çarşamba akşamı saat 20.00’de ATV ekranlarında olacak.