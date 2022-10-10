Kuruluş Osman'dan heyecan dolu yeni tanıtım
ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın 100. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı.
ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman geçtiğimiz hafta yeni sezona bomba gibi bir giriş yaptı. Dizinin merakla beklenen 100. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı. Nefes kesen tanıtıma Osman Bey'in "Başlayan bir savaşa dahil olmam ama savaş başlatırım!" sözleri damga vurdu.
Başrollerinde Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy ve Özge Törer gibi isimlerin yer aldığı Kuruluş Osman heyecan dolu yeni bölümüyle 12 Ekim Çarşamba akşamı saat 20.00’de ATV ekranlarında olacak.