Kuruluş Osman'dan heyecan dolu yeni tanıtım
ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'ın 92. Bölüm Tanıtımı yayınlandı. Tanıtıam Osman Bey'in "Ya kaleyi verir Nikola’yı alırlar ya da Nikola’nın kellesini alıp, kaleyi fethetme şerefi verirler!" sözleri damga vurdu.
Yönetmen koltuğunda Ahmet Yılmaz'ın oturduğu, senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın kaleme aldığı ATV'nin reyting rekortmeni Kuruluş Osman dizisi, milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.
Başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi başarılı isimlerin yer aldığı Bozdağ Film imzalı Kuruluş Osman dizisi, aksiyon ve heyecan dolu bölümleriyle adeta nefes kesiyor.
Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olan dizi, üç sezondur reytinglerde rakiplerine göz açtırmıyor. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olan dizi, 27 Nisan Çarşamba akşamı 92. bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Dizinin merakla beklenen 92. bölüm fragmanı da yayınlandı. ''Fetih başladı, akın başladı'' sözleriyle başlayan yeni bölüm fragmanına Osman Bey'in kararlılığı damga vurdu.
Nikola'ya karşılık İnegöl Kalesi'ni isteyen Osman Bey'in ''Ya kaleyi verip Nikola'yı alırlar ya da Nikola'nın kellesini alıp kaleyi fethetme şerefi verirler. Karar onların gaza bizimdir!'' sözleri dikkati çekti.