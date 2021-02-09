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Medya Kuruluş Osman'dan heyecan dolu yeni fragman
Medya

Kuruluş Osman'dan heyecan dolu yeni fragman

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 45. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-09 10:50:00 -

Çarşamba günleri izleyiciyi ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman'da heyecan yine dorukta! Çarpıcı sahneleri ne nefes kesen hikayesi ile büyük beğeni toplayan dizinin merakla beklenen 45. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

Dizinin yeni tanıtımına "Zafer, omuz omuza durup saflar halinde yürüyenlerindir!" sözleri damga vurdu.

Kuruluş Osman nefesleri kesecek yeni bölümüyle 10 Şubat Çarşamba günü saat 20.00'de ATV ekranlarında olacak.

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