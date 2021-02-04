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Medya Kuruluş Osman'dan heyecan dolu yeni fragman
Medya

Kuruluş Osman'dan heyecan dolu yeni fragman

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'ın 45. bölüm fragmanı yayınlandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-04 12:47:00 -

Çarşamba günleri izleyiciyi ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman'ın 45. bölüm fragmanı yayınlandı. Çarpıcı sahneleri ne nefes kesen hikayesi ile büyük beğeni toplayan dizi 44. bölümüyle yine ekranlara damga vurdu.

Osman Bey Bayhoca'yı kurtardı

Dizinin son bölümüne Osman Bey’in zekice planıyla Nikola’yı oyuna getirerek Bayhoca’yı kurtarması damga vurdu.

Osman Bey’in yanına yerleştirdiği ajanları kandırarak Bayhoca’nın İznik’e nakledileceği bilgisini obaya ulaştıran Nikola, kafilenin yolu üzerine pusu kuran Osman Bey’i tuzağa düşürdü. Sayıca üstün Bizans kuvveti karşısında kahramanca vuruşan Osman Bey ve alpleri tuzaktan kurtulmayı başarırken; Savcı Bey, Flatyos tarafından hançerlenerek yaralandı.

Savcı Bey’in yaralı vaziyette obaya getirilmesi tansiyonu yükseltirken, Osman Bey’in Nikola’nın teklifini kabul ederek Bayhoca’ya karşılık Kulucahisar Kalesi’ni teslim edeceğini açıklaması herkesi şoke etti.

Teklifini kabul ettiğini bildirmesi için Dündar Bey’i İnegöl’e gönderen Osman Bey’in planı ise çok farklıydı. Nikola, Kulucahisar’ı teslim alması için Alexander’ı görevlendirirken, Bayhoca’nın özgürlüğüne kavuşmasının hemen ardından Osman Bey’in kaleye gizlediği alpleri ortaya çıktı ve Bizans kuvvetleri yenilgiye uğratıldı.

Yenilginin acısıyla Haçlı ittifakını büyütmek için harekete geçen Nikola, Flatyos’u Kuman kampına gönderdi. Flatyos’u burada Targun ve Göktuğ karşıladı ve ikili Osman Bey’e karşı ittifaka katılmayı kabul etti.

Bölümün finaline ise Kumral Abdal’ın Şeyh Edebalı’nın gelişini müjdelemesi damga vurdu. Kuruluş Osman'ın sürprizlerle dolu yeni bölümü 10 Şubat Çarşamba akşamı saat 20.00'de ATV ekranlarında olacak.

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