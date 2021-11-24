Kuruluş Osman'dan Destan'a transfer! Dün akşam ekrana çıktı

ATV’de ilk bölümü ile ekranlara gelen Destan dizisi reyting oranlarında müthiş rakamlara ulaştı. Dün en çok izlenen dizi olan Destan’da rol alan bir oyuncuyu görenler şaşkına döndü.

Kuruluş Osman’da Savcı Bey karakteri ile büyük bir çıkış yakalayan Görkem Kanbolat, Destan dizisinde önemli bir karakteri oynuyor.

Kanbolat, Destan dizisinde Saltug Beg karakterini oynuyor. Yalnızca Türkiye ile sınırlı kalmayıp dünyanın çeşitli yerlerinde büyük bir merak içerisinde takip edilen Kuruluş Osman’ın Savcı Bey’i Destan adında tekrar bir dönem dizisinde yer alacak olması hayranlarını heyecanlandırdı.

Destan da tıpkı Kuruluş Osman gibi birçok ülkede yayınlanacak.