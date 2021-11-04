Kuruluş Osman'dan bomba fragman! "Ardında yüz iti havlatmayan kurt kurttan sayılmaz!"
Sevilen dizi Kuruluş Osman'ın 70. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.
ATV'nin çarşamba akşamlarına damga vuran dizisi "Kuruluş Osman" yayınlandığı son bölümüyle sosyal medyada çok konuşuldu. Diziseverlerin "70. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusu yanıt buldu. 10 Kasım 2021 Çarşamba akşamı yayınlanması planan yeni bölüme ise Osman Bey'in "Ardında yüz iti havlatmayan kurt, kurttan sayılmaz!" sözleri damga vurdu.