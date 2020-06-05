Kuruluş Osman'daki müthiş sahneye vatandaşın verdiği tepki olay oldu! Diriliş Ertuğrul göndermesi

Kuruluş Osman'ın 23. bölümünde Alişar'ın tuzağını başına geçiren Osman Bey, alpleriyle birlikte Alişar'ın kuvvetlerini etkisiz haline getirirken durumun kötüye gittiğini fark ederek kaçmaya çalışan Alişar, karşısına Osman Bey'i buldu.

Alişar'ın muhafızlarını etkisiz hale getirerek uzun süredir aradığı fırsatı eline geçiren Osman Bey, Alişar'la kozlarını paylaştı.

Alişar'ın sinsi tuzağına ve yardıma gelen Böke'ye rağmen vuruşmadan galip çıkan Osman Bey, "Sana kolay ölüm yok Alişar!" diyerek Alişar'ı ihanetinin ve yalanlarının hesabını vermek üzere alıkoydu ve cezasını kesti.

Kuruluş Osman'a damga vuran o sahneyi takip eden bir vatandaşın diziyi heyecanla takip ettiği anlar, sosyal medyada çok konuşuldu.

Vatandaş, Osman Bey'in Alişar'ın kellesini aldığı o anlarla ilgili olarak, 'Böyle olacağını biliyordum zaten Ertuğrul da aynısını yaptı' dedi.