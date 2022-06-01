Kuruluş Osman'da sürpriz ayrılık
ATV'de Çarşamba günleri ekranlara gelen Kuruluş Osman dizisinde Selvi Hatun karakteri ile izleyenlerin karşısına çıkan Zehra Yılmaz projeye veda ediyor.
Reyting rekortmeni Kuruluş Osman 3. sezon final tarihi belli oldu. Burak Özçivit’in başrolünü oynadığı dizi 15 Haziran’da sezon finali yapacak.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın internet sitesinde yer alan habere göre, her bölümü nefes nefese olaylara sahne olan dizide bu akşam bir ayrılık yaşanacak ve dizinin Selvi Hatun’u Zehra Yılmaz projeye veda edecek.
Geçen hafta veda sahneleri çekilen güzel oyuncunun Pastel Film’in yeni dizisi Gül Masalı’ndan teklif aldığı öğrenildi.
Öte yazan Bozdağ Film’in diğer dönem dizisi Destan da 14 Haziran’da sezon arası verecek.