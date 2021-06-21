Kuruluş Osman’da ödül sevinci

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ’ın üstlendiği sevilen dizi Kuruluş Osman, reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Dizi 64. Bölümü ile birlikte Çarşamba günü sezon finali yaparak yaz arasına girdi.

ATV’nin büyük ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman 2. Sezonunda da ödülleri topluyor.

Kuruluş Osman, geçtiğimiz günlerde 10’uncu kez düzenlenen Avrasya Kalite Ödülleri’nde Yılın En İyi Dizisi, Yılın En İyi Erkek Oyuncusu (Burak Özçivit), Yılın En İyi Kadın Oyuncusu (Özge Törer), En İyi Kadın Yardımcı Oyuncu (Emel Dede ve Ayşen Gürler) olmak üzere dört ödül kazanarak adından söz ettirdi.

Kuruluş Osman oyuncuları Özge Törer ve Ayşen Gürler, Kale Outlet Center’da düzenlenen organizasyona katıldı. İki oyuncu ödüllerini Avrasya Tüketicileri Koruma Derneği Başkanı Osman Doğan’ın elinden aldı.