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Medya Kuruluş Osman’da kötü haber!
Medya

Kuruluş Osman’da kötü haber!

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman 55. son bölümüyle nefesleri kesti. Son bölümde Nikola’nın Söğüt’e baskın planını bozan Osman Bey, savaş meydanında Bizans kuvvetlerini bozguna uğrattı. Osman Bey'e, Togay'ın ordusuna çok sayıda askerin daha katıldığı bilgisi geliyor. Togay'ın güçlendiği haberini alan Osman Bey harekete geçiyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-22 10:24:00 -
Kuruluş Osman’da kötü haber!

Başrollerini Burak Özçivit, Özge Törer, Nurettin Sönmez, Erkan Avcı gibi isimlerin paylaştığı Kuruluş Osman dizisi, 21 Nisan Çarşamba akşamı 55. son bölümüyle ekrana geldi. Kuruluş Osman'ın 28 Nisan'da ekrana gelecek olan 56. yeni bölümünden ise çarpıcı bir fragman yayınlandı.

Kuruluş Osman son bölümde neler oldu?

Nikola'nın Söğüt'e yapmayı planladığı baskını boşa çıkaran ve savaş meydanında Bizans ordusunun karşısına dikilen Osman Bey'in bu hamlesi, uç bölgesinde dengeleri bir kez daha değiştirir.

Yarhisar halkı Osman Bey'e sığınıyor

Moğolların baskısı nedeniyle ağır vergiler koyan Yarhisar, Tekfuru'nun gaddarlığı, Yarhisar halkının Osman Bey'e sığınmasına neden olur.

Togay'ın sığınmacıların geri gönderilmesini talebini reddeden Osman Bey, Bizans-Moğol ittifakının yeniden kurulmasına neden olur.

Malhun hatun, Osman Bey'le birlikte savaşmak istiyor

Osman Bey'e karşı kendi nökerlerinin yanında Bizans askerlerinin de emrine verilmesini sağlayan Togay, Kayı Obası'na karşı büyük bir harekat planlarken; bu savaşta Osman Bey'in yanında yer almak isteyen Malhun Hatun babası Umur Bey'le karşı karşıya gelir.

Cerkutay'ın akıbeti ne olacak?

Osman Bey, Nikola'ya karşı çıktığı savaş meydanından nasıl bir sonuçla dönecek? Osman Bey, Bizans-Moğol ittifakına karşı nasıl tedbir alacak? Yarhisar halkının Kayı Obası'na sığınması uç bölgesinde dengeleri nasıl değiştirecek?

Dündar Bey'in ölümü obada neleri değiştirecek? Osman Bey'e destek olmak isteyen Malhun Hatun, babası Umur Bey'i ikna edebilecek mi?

Togay, Kayı Obası'na saldırmak için nasıl bir oyun kuracak? Nikola, Moğolları ittifaka nasıl ikna edecek? Söğüt harekatında kritik rol oynayan Cerkutay'ın akıbeti ne olacak?

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