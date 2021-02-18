Kuruluş Osman'da iki ayrılık! Diziye veda ettiler

Kuruluş Osman'ın 46'ncı bölümünde, iki flaş ayrılık birden yaşandı. Kuruluş Osman'da Targun Hatun karakteri Zeynep Tuğçe Bayat ve Çömlekçi İdris karakterini oynayan Bahtiyar Engin, diziye veda etti. Zeynep Tuğçe Bayat, Kuruluş Osman'a 34. bölümde dahil olmuştu.

Zeynep Tuğçe Bayat, Kuruluş Osman dizisine Targun Hatun karakteriyle 34. bölümde dahil olmuştu. Kuruluş Osman'da Targun Hatun'u oynayan Zeynep Tuğçe Bayat, dün akşam yayınlanan 46. bölümle diziye veda etti.

Dizide Çömlekçi İdris karakteri Bahtiyar Engin de dün akşam projeye veda eden bir diğer isim oldu.

Çömlekçi İdris, Osman Bey’in Tekfur Yorgo ile anlaştığı haberini Nikola’ya verince, Nikola, tekfurun cezasını kendi elleriyle verdi. Çömlekçi’nin Nikola ile buluştuğunu peşine taktığı Gencebey sayesinde öğrenen Osman Bey, Söğüt’te bulduğu Çömlekçi’yi köşeye sıkıştırdı. Çömlekçi hainlerin ismini veremeden atılan bir okla hayatını kaybetti.