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Medya Kuruluş Osman'da herkesi üzen veda!
Medya

Kuruluş Osman'da herkesi üzen veda!

Dün akşam yayınlanan 64. bölümle sezon finali yapan Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları, veda mesajı yayınladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-24 10:54:00 -

ATV ekranlarında yayınlanan ve çarşamba günlerinin reyting rekorlarını elinde tutan Kuruluş Osman dizisi, dün yayınlanan 64. bölümde ekranlara veda etti. Sezon finali yapan dizide yıl içinde çok sayıda oyuncu diziye katıldı ve ayrıldı. Zorlu bir sezondan başarıyla çıkan dizide, güzel geçen dönemin ardından oyuncular veda mesajı yayınladı.

Veda mesajı

Dizinin sezon finalinin yayınlanmasının ardından Kuruluş osmanın yapımcısı oyuncuların veda mesajını sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yayınladı. Herkesi üzen vedada kuruluş osmanın sevilen oyuncuları, teker teker izleyicilerine seslendi. Mehmet Bozdağ bu videoyu, "Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadığınız için teşekkürler. Yeni sezonda görüşmek üzere" notuyla paylaştı.

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Yorumlar

Mert Akinci

... dirilis ertugrul bambaska guzeldi
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yakup

Kimseyi üzdüğünü düşünmiyorum pek ertuğrul filmini tutmaz başrölü oynayan Tam bir artist yapmacık hareketler
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