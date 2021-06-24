Kuruluş Osman'da herkesi üzen veda!

ATV ekranlarında yayınlanan ve çarşamba günlerinin reyting rekorlarını elinde tutan Kuruluş Osman dizisi, dün yayınlanan 64. bölümde ekranlara veda etti. Sezon finali yapan dizide yıl içinde çok sayıda oyuncu diziye katıldı ve ayrıldı. Zorlu bir sezondan başarıyla çıkan dizide, güzel geçen dönemin ardından oyuncular veda mesajı yayınladı.

Veda mesajı

Dizinin sezon finalinin yayınlanmasının ardından Kuruluş osmanın yapımcısı oyuncuların veda mesajını sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yayınladı. Herkesi üzen vedada kuruluş osmanın sevilen oyuncuları, teker teker izleyicilerine seslendi. Mehmet Bozdağ bu videoyu, "Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadığınız için teşekkürler. Yeni sezonda görüşmek üzere" notuyla paylaştı.