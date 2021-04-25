Kuruluş Osman'da gözyaşları sel olacak! Savcı bey şehit oluyor
Çarşamba günleri izleyiciyi ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 56. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.
ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'da bu hafta gözyaşları sel olacak. Dizinin merakla beklenen 56. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Tanıtıma Savcı Bey'in "Babam Söğüt'e geldiği vakit, diktiği çınarın altında beni beklerdi..." sözleri damga vurdu.
Tanıtımda "Kanbolat Görkem Aslan"ın oynadığı Savcı Bey'in Kalanos tarafından arkadan bıçaklandığı görüldü. Eşinin cenazesinin obaya getirildiğini gören Lena Hatun'un çığlığı ise adeta yürekleri dağladı.
Kuruluş Osman nefesleri kesecek yeni bölümüyle 28 Nisan Çarşamba akşamı saat 20.25'de ATV ekranlarında olacak.