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Medya Kuruluş Osman’da flaş ayrılık! Diziye veda etti
Medya

Kuruluş Osman’da flaş ayrılık! Diziye veda etti

ATV'de Çarşamba günleri reyting rekorları kıran Kuruluş Osman dizisinde bir isim diziye veda etti.

Yeniakit Publisher
2021-06-10 13:23:00 -
Kuruluş Osman’da flaş ayrılık! Diziye veda etti

Kuruluş Osman'ın 62. Bölümü büyük bir heyecana sahne oldu. Son bölümde Osman Bey, öldürülen Bamsı Bey'in intikamını aldı ve böylelikle bir isim ise diziye veda etti.

Başrollerini Burak Özçivit, Özge Törer, Nurettin Sönmez, Erkan Avcı gibi isimlerin paylaştığı ATV'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman'ın 9 Haziran'da ekrana gelen bölümünde Moğol Komutanı öldü.

Togay ve sağ kolu Camuha, elleri bağlı vaziyette Söğüt'e getirildi. Söğüt ahalisinin yanı sıra Kayı Obası'nın önde gelen beyleri ve hatunları da adaletin yerine geleceği bu ana tanıklık etmek üzere hazır bulundu.

Bamsı Bey'in meşhur kılıçlarını alan Osman Bey, Togay ve Camuha'nın cezasını aynı anda kesti. Moğol Komutanı Kara Şaman Togay'ı oynayan Teoman Kumbaracıbaşı da son bölümde birlikte diziye veda etti.

 

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